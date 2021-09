Bulgaren derde keer naar de stembus op minder dan een jaar tijd

"Ik zal het parlement zo snel mogelijk ontbinden in overeenstemming met de grondwet, de kieswet en de wettelijke termijn voor het uitvaardigen van een decreet en zal twee-in-een verkiezingen plannen op 14 november", zei president Rumen Radev volgens persbureau BTA.

Het parlement had begin deze maand al besloten op 14 november de reguliere presidentsverkiezingen te houden.

De Bulgaarse politiek is in een impasse geraakt nadat de GERB, de partij van voormalig premier Boiko Borisov, de socialisten en drie populistische partijen er niet in slaagden coalities te vormen. Sinds mei regeert een door Radev benoemde overgangsregering. De voormalig luchtmachtcommandant werd in 2016 tot president gekozen en zijn mandaat loopt in januari 2022 af.

Voor Bulgarije, dat tot de armste landen van de Europese Unie behoort, is een stabiele regering van belang om te kunnen profiteren van de miljarden die de EU beschikbaar heeft voor economisch herstel wanneer de coronacrisis voorbij is. Bovendien wil Sofia in 2024 de euro invoeren.