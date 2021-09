Vlaams minister Crevits: "Coronapas niet algemeen invoeren, maar wel snel duidelijkheid over voorwaarden"

Enkele burgemeesters hebben al aangegeven dat ze zelf graag willen beslissen over de invoering van een coronapas. Maar Crevits wil geen opbod tussen burgemeesters. "Ik ben voorstander van een algemeen kader in Vlaanderen. Ik zou het ook spijtig vinden dat mensen niet meer weten wat waar geldig is als ze bijvoorbeeld naar Brugge of naar Gent gaan."

Overal een pas is absoluut niet de bedoeling, vindt Crevits. "Op veel plaatsen is 90 tot 95 procent van de mensen gevaccineerd. Je moet ook een stuk totale vrijheid teruggeven. Ik denk dat niemand ermee gebaat is om het algemeen in te voeren, maar wat mij betreft, het voor een korte periode mogelijk maken, hetzij voor evenementen, het voor bepaalde plaatsen, dat is een denkpiste waar we snel moeten over nadenken."

Over de afschaffing van de mondmaskerplicht wilde Crevits zich nog niet uitspreken. Ze zou naar eigen zeggen niets liever doen dan het einde van de mondmaskers aankondigen, maar wil niet over één nacht ijs gaan en eerst de experten horen.