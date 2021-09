N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt op deal met PS in 2024: "Historische gemiste kans uit 2019 hernemen"

Morgen is het precies 20 jaar geleden dat de N-VA werd opgericht, herrezen uit de as van de Volksunie. Om dat te vieren komen vandaag 9.000 Vlaams-nationalistische partij-aanhangers samen in pretpark Plopsaland, in de Panne.

Wat heeft de partij te vieren na 20 jaar bestaan? De partij werd in 2001 opgericht met als doel een onafhankelijk Vlaanderen te creëren. Hoewel die onafhankelijkheid er bijlange na nog niet is, blikt partijvoorzitter Bart De Wever tevreden terug op twee decennia partijgeschiedenis.

De Wever stelt vast dat het politieke landschap er 20 jaar later helemaal anders uitziet. “De traditionele partijen die vroeger samen nog 2/3 hadden, hebben nu nog met moeite 1/3. De grondstroom in Vlaanderen is volledig verlegd en dat gaat in de richting die we willen”, zei de partijvoorzitter vanmiddag in “Het journaal”.