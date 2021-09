Bejaard koppel probeert brandende frietketel te blussen met water: allebei gewond, woning uitgebrand

De brandweerzone Westhoek kreeg om 11.50 uur een melding van een brandende frietketel in de Komerenstraat in Geluwe, een deelgemeente van Wervik. De man van het koppel kon ondertussen zelf de woning verlaten, maar zijn vrouw, die immobiel is, werd naar buiten gebracht door de thuisverpleegster die net aanwezig was. Het koppel en de thuisverpleegster werden naar het ziekenhuis overgebracht, net als een brandweerman die door de inspanningen en de hevige hitte compleet uitgeput en oververhit raakte.

De man moest door zijn collega’s langdurig met bluswater worden afgekoeld. Het vuur was snel onder controle, maar de brandweer kon niet verhinderen dat de woning helemaal uitbrandde.