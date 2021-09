Toenmalig premier Guy Verhofstadt over 9/11: "Europa heeft verstandiger gereageerd op terreur dan VS"

Jonathan Holslag, professor Internationale Politiek aan de VUB, onderstreept dat Europa ook de hand in eigen boezem moet steken: "In het discours doen we alsof we voor democratie zijn, maar heel ons beleid wijst in de andere richting. Ons beleid is gericht op het steunen van de sterke mannen, zoals Qatar of Saoedi-Arabië. Terwijl we veel te weinig doen om landen zoals Tunesië of Libanon te ondersteunen."