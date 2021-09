BEKIJK - Meer kinderen en jongeren naar de jeugdbeweging sinds vorig jaar

Het aantal kinderen en jongeren dat naar de jeugdbeweging gaat, is vorig jaar gestegen. Iets wat je misschien niet meteen zou verwachten in een jaar dat volop getekend werd door corona. Er waren dan wel maatregelen die vaak veranderden, maar corona heeft de nood aan buiten spelen met andere kinderen blijkbaar versterkt. Vanaf dit werkjaar vallen trouwens bijna alle corona-maatregelen in het jeugdwerk weg. En ook voor dit jaar verwachten de jeugdverenigingen een stijging. Bekijk hieronder de reportage van Tijs Neirynck.