Italiaans gerecht onderzoekt "ontvoering" van kleuter die kabelbaandrama overleefde

Sinds de dood van zijn ouders en zus bij het kabelbaandrama in Stresa bij Lago Maggiore in Italië is er een strijd losgebarsten in de familie over de voogdij van het kind.

Eitan werd door de rechtbank toegewezen aan de zus van zijn vader, die in het noorden van Italië woont. De familie langs moederskant heeft bezoekrecht. Eitan zou nu door zijn grootvader aan moederskant meegenomen zijn naar Israël met een privévlucht.

In een interview met de Israëlische zender 103FM zegt een tante van de jongen dat ze hem niet hebben ontvoerd naar Israël. "We hebben hem naar huis gebracht, dit is wat zijn ouders wilden. We moesten dit wel doen, want we hadden geen informatie over de fysieke en mentale gezondheid van Eitan".