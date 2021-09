"De gematigde middenweg is de juiste weg": sociaaldemocraat Scholz wint mak verkiezingsdebat in Duitsland

Het was vooral de agressieve toon van Laschet tegenover Scholz die opviel tijdens de eerste helft van het debat. Laschet ging in de aanval met enkele financiële schandalen in de periode dat Scholz minister van Financiën was. Door het beleid van Scholz, zei Laschet, was het geld van miljoenen kleine beleggers verkwist. "Als mijn minister van Financiën zo te werk zou gaan als u", sneerde Laschet, "dan zaten we met een ernstig probleem". Scholz pareerde de kritiek door Laschet erop te wijzen dat het onderzoek niet gericht is tegen zijn ministerie.