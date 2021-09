Kasteel van Heers, een van de trekpleisters tijden Open Monumentendag

De bezoekers waren onder de indruk van het kasteel. Ook voor Lieven Billen die in de buurt opgroeide was het even wennen aan de metamorfose van het kasteel de laatste jaren. “We hebben als kind hier nog in de tuin feesten van de fanfare gehad vroeger en ik was enorm blij dat ik vandaag nog eens kon komen kijken hier. Tien jaar geleden kon je het kasteeldomein niet meer betreden omdat het een grote wildernis was. En dat deed de Heersenaren heel veel pijn omdat dat vroeger zo een prachtig kasteel was.”

Ook Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) kwam even poolshoogte nemen in Heers en was onder de indruk van het geleverde werk.”Ik ben blij dat we het met de Vlaamse regering finaal hebben kunnen kopen na de problemen met de nalatenschap. We kunnen nog niet alles bezoeken maar als ik dan kijk naar die groene kamer dan kun je je zo terug inbeelden hoe het er zou moeten uitzien. Ik ben onder de indruk."



Bekijk hieronder het verslag en lees verder onder de video: