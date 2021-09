BEKIJK - Onze reporter poogt mee te lopen: hoe beleven deelnemers de terugkeer van de 20 km van Brussel?

Vanaf half tien klonken de startschoten, eerst voor de rolstoel-atleten, later voor de grote massa. 40.000 deelnemers mochten zich inschrijven, en 22.000 sportievelingen hebben dat ook gedaan. De opluchting bij hen was groot, en ook bij de organisatie, want dit is meteen een van de grootste evenementen die in ons land al georganiseerd werden sinds de maatregelen voor corona langzaam gelost worden.