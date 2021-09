Open Monumentendag lokt bijna 300.000 bezoekers

De organisatoren van de 33e editie van de Open Monumentendag in Vlaanderen blikken tevreden terug op de voorbije editie. Bijna 300.000 mensen hebben deelgenomen aan het evenement.

Op veel plaatsen werden de deuren geopend van onbekende monumenten, maar er waren ook wandelingen rond historische plaatsen. Ook mensen met een handicap werden extra uitgenodigd onder de noemer "inclusie".

Op vlak van het aanbod was deze editie vergelijkbaar met de editie in pre-coronatijden. De opkomst was over het algemeen zeer goed. "De monumenten die traditioneel de meeste bezoekers lokken, bekende gebouwen in de grotere steden, lieten dit jaar enkel beperkte groepen toe als gevolg van aanhoudende coronamaatregelen. Die plekken waren dan ook in een mum van tijd volzet", aldus de organisatie.

"Co-creatie van activiteiten met verschillende belangengroepen kan de erfgoedsector werkelijk inclusiever maken", zegt projectmanager Beau Van Dooren. Inclusie werd op meerdere plaatsen in de verf gezet. Zo konden slechtzienden in Diest aan de hand van een 3D-print een goed idee krijgen over het volume van de Sint-Sulpitiuskerk. Onder meer in Antwerpen en Leuven waren LGBTQ+-wandelingen.

De Open Monumentendag was ook de eerste publieke openstelling van de gerestaureerde Belvedère van de Boekentoren in Gent.