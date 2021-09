Paus Franciscus is in Hongarije voor een heel kort bezoek en een gesprek achter gesloten deuren met premier Viktor Orban

Na een misviering voor 70.000 mensen zal paus Franciscus vanmiddag Hongarije verlaten. hij zal dan vier dagen in het eveneens overwegend katholieke buurland Slovakije verblijven en zal daar vier steden bezoeken. Of er een verband is of niet is niet diudelijk, maar nogal wat waarnemers zien in het wel erg korte bezoek aan Hongarije een teken van de wrijvingen tussen de paus en de Hongaarse leiders.