Nederlandse politie bevestigt: "meest gezochte Italiaanse maffiabaas" is gewoon Britse Formule 1-fan

De advocaat van de opgepakte man zei meteen na de arrestatie al dat er sprake was van een vergissing. De man in kwestie was niet de gezochte maffiabaas, maar een Formule 1-fan uit Liverpool, in het Verenigd Koninkrijk. Hij had de Formule 1-wedstrijd in Zandvoort vorig weekend bijgewoond en was sindsdien in Nederland gebleven.

Het Openbaar Ministerie in Nederland zei in een reactie op de verklaringen van de advocaat dat de identiteit nog onderzocht werd. Dat onderzoek is gisteren afgerond en daaruit blijkt dat het inderdaad een gewone Brit is, en niet maffiabaas Denaro, die ze in de boeien geslagen hebben.



"De man werd aangehouden op grond van een Europees arrestatiebevel (EAB) dat door de Italiaanse autoriteiten was uitgevaardigd.", luidt het in een mededeling van het OM. "Vrijdag is hij voorgeleid bij de officier van justitie in Amsterdam. De hechtenis van de man werd toen verlengd, omdat het onderzoek naar zijn identiteit nog niet was afgerond. De uitkomst van het onderzoek dat via een versnelde procedure is uitgevoerd, blijkt negatief."

De man is intussen vrijgelaten. Het is niet duidelijk wat er precies misgelopen is.