Ritje regelen via app of telefoon? Amerikaans bedrijf moet openbaar vervoer van de toekomst in Vlaanderen regelen

Wie nu in het volksmondige Hol van Pluto woont in Vlaanderen, waar in geen velden of wegen een bus- of treinverbinding te bespeuren is, kan je openbaarvervoermaatschappij De Lijn bellen om een rit met de Belbus te regelen.

Omdat dit systeem erg duur is, ging de Vlaamse regering op zoek naar goedkopere alternatieven en schreef een aanbesteding uit om een mobiliteitscentrale op poten te zetten, waar Vlamingen via een app, een website of de telefoon ritten kunnen plannen, boeken én betalen.