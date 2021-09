Socialistische burgemeester van Parijs Anne Hidalgo is kandidaat voor het presidentschap in Frankrijk

Hidalgo is sinds 2014 burgemeester van de Franse hoofdstad Parijs en was daar aanvankelijk erg populair. De laatste tijd is dat evenwel afgekoeld en wellicht heeft ze haar kandidatuur gelanceerd in Rouen om zich een meer nationaal imago aan te meten. Hidalgo verwees er ook naar haar Spaanse afkomst: haar vader was dokwerker in de haven van Cadiz in Andalusië en ook Rouen is een havenstad.