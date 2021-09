Stalen boogbrug van Tervant herleeft als monument

De brug van Tervant is een van de 62 bruggen over het Albertkanaal die tegen 2023 moeten verhoogd zijn met bijna 10 meter. Dat is nodig om duwvaart met 4 gestapelde containers mogelijk te maken op deze drukst bevaarde waterweg van Vlaanderen. "52 bruggen zijn intussen al verhoogd en zeven bruggen zijn in uitvoering", zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) die zondagmorgen de afbraakwerken kwam bijwonen. Toch was de afbraak van de brug van Tervant geen routineklus. Het is een van de weinige vierendeelbruggen die Vlaanderen nog rijk is. Het was de Brugse architect Arthur Vierendeel die dit type brug eind 19de eeuw uitvond. "De brug moest dan ook in stukken gelast worden", vertelt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. "Eerst moesten we de beton verwijderen, nadien werd de brug wat gestut met behulp van een ponton en dan konden we de brug in stukken lassen".