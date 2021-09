Unieke skyline van de mijnsite van Beringen blijft behouden

Het nieuws over de nieuwe bestemming van de twee imposante gebouwen werd tijdens de viering van 10 jaar be-MINE bekendgemaakt door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA). Over de twee gebouwen was er een lange tijd discussie, be-MINE wilde kolenwasserij 1 en 3 laten slopen omdat de renovatiekosten te hoog zouden oplopen en er onduidelijkheid was over de bestemming.