Vrijgegeven document van het FBI toont verband tussen 9/11 en Saudisch consulaat, maar geen "smoking gun"

Uit het document zou nu blijken dat twee van die kapers contacten hadden met Omar al-Bayoumi, officieel een "Saudische student" in de VS, maar iemand die blijkbaar een hoog aanzien genoot in het Saudische consulaat in Los Angeles en die wellicht een Saudische spion was. De kapers zouden ook in nauw contact hebben gestaan met een Fahad al-Thumairy, een radicale imam van Saudische afkomst in Californië. Het FBI lijkt te vermoeden dat die twee mannen logistieke steun verleenden aan de vliegtuigkapers.

Meer nog: zowel al-Bayoumi als al-Thumairy zouden veel telefonisch contact hebben gehad met de Amerikaans-Jemenitische jihad-ideoloog Anwar al-Awlaqi, een kopstuk van AQAP -het filiaal van terreurgroep Al Qaeda in Jemen- die in 2011 daar gedood werd bij een aanval door een Amerikaanse drone.