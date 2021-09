Wapens bovengehaald bij opruimactie in vijver te Elsene

"Er zullen in de toekomst nog dergelijke acties volgen", zegt Gilles Ledure. "Ook hier is Leuven ons voorbeeld; wij gaan het vermoedelijk elke twee jaar doen. Het is nodig, want er wordt heel veel afval in het water gegooid en dat is een spijtige zaak. Ik wil daarom een oproep doen aan alle burgers van dit land, ongeacht wat ze doen om iets meer netjes om te gaan met hun afval en met de manier waarop we dat weggooien", besluit Gilles Ledure, algemeen directeur van Flagey, maar ook voorzitter van 'De Vrienden van de Vijvers' in Elsene.