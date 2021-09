160 leerlingen uit Waasland testen positief op coronavirus: "Oorzaak voorlopig nog onbekend"

In de regio Waasland zijn meer dan 160 leerlingen besmet met het coronavirus. De meeste besmettingen situeren zich in scholen uit Sint-Niklaas en Lokeren. Daar moeten nu meer dan 10 klassen in quarantaine. Het valt op dat er in vergelijking met Dendermonde veel meer besmettingen zijn in de scholen uit deze twee steden", vertelt Johan Van Acker van het centrum voor Leerlingenbegeleiging CLB Waas.