2.500 mijnwerkers betogen in Brussel voor een eerlijk pensioen: gemiddeld 82.000 euro extra per mijnwerker 

Bij de sluiting van de Limburgse mijnen zijn ook afspraken gemaakt over onder meer de pensioenen van de mijnwerkers. Maar enkele jaren geleden bleek dat een deel van die afspraken niet werd nageleefd, waardoor de mijnwerkers een te laag pensioenbedrag kregen uitbetaald. In sommige gevallen ging dat om een paar honderd euro per maand. Daarover hebben de mijnwerkers al actie gevoerd, en daar is een akkoord uit gekomen: de mijnwerkers krijgen voor de voorbije 10 jaar een compensatie en dus een hoger pensioen.

Maar nu is er opnieuw discussie, omdat de mijnwerkers op die achterstallige pensioenen belastingen moeten betalen, en daar is de KS-vriendenkring het niet mee eens. Volgens hun fiscale specialisten moet op die achterstal geen belastingen worden betaald. Bovendien worden nu ook interesten en schadevergoeding gevraagd. In totaal gaat het om een extra bedrag van gemiddeld 82.000 euro per mijnwerker dat gevraagd wordt.

"Wij doen niet meer dan vragen waar we al jaren recht op hebben, we vragen niets extra, als ze de wet naleven zijn we content", dat horen we vandaag bij actievoerders. Voor Michel Dylst, voorzitter van de Kempense Steenkoolmijnen Vriendenkring, is de deadline van die uitbetaling duidelijk: " Voor 4 december, Sint Barbara, het feest van de mijnwerkers."