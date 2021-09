59 meldingen in 2020 van misbruik binnen de Kerk, 3 mensen vragen ontmoeting met dader

Ook al gaat het in meer dan 60 procent van de vallen over feiten die intussen verjaard zijn en die dus niet meer voor de rechtbank kunnen komen, toch blijft een melding doen belangrijk. "De Kerk kan erkenning geven. Te horen uit een verantwoordelijke van de Kerk dat men daar zelf niet verantwoordelijk voor was, maar dat het om een misdaad van iemand die tot de Kerk behoort, is voor slachtoffers vaak revelerend. Want zij hebben vaak door die daders de schuld in hun eigen schoenen geschoven gekregen zoveel jaar geleden", gaat Keirse verder.