Politieachtervolging eindigt in crash op Antwerpse Binnensingel: baby naar het ziekenhuis, vier inzittenden gearresteerd

De wegpolitie had een geseinde auto opgemerkt en zette de achtervolging in. De geseinde auto reed tegen extreem hoge snelheid het kruispunt met de Binnensingel op en crashte tegen een andere wagen. De geseinde auto belandde hierbij op de kop. De vier inzittenden werden na medische controle gearresteerd. De politie nam ook een nepwapen in beslag. In de wagen die werd aangereden zat een baby van 15 dagen oud die naar het ziekenhuis werd gebracht. De toestand van de baby lijkt momenteel stabiel te zijn.

Tijdens de crash werd er ook een verlichtingspaal geraakt die later door de brandweer werd afgezaagd. Op het kruispunt is er verkeershinder, maar het is niet volledig geblokkeerd en het verkeer kan over bepaalde rijvakken door.