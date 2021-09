Amerikaans stadje in de ban van loslopende zebra's: "Ze zijn gewoon te snel"

Maar de plaatselijke overheid krabt zich in de haren. Het is namelijk allesbehalve makkelijk om de onvoorspelbare zebra's te vangen. "Je kan ze niet bij elkaar jagen. Ze zijn gewoon te snel, ze gaan op de vlucht, ze laten je niet in hun buurt komen", zegt Rodney Taylor, hoofd van de Animal Control Service van Prince George's county aan televisiestation WLJA. "We hebben nu wel een voederstation gebouwd, en we winnen stilaan hun vertrouwen. Ze komen er elke dag tussen 2 en 4 uur 's ochtends eten."