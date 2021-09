Spanning in Amerikaanse staat Californië: blijft Democratische gouverneur Gavin Newsom aan of niet? 

Wie de gouverneur van Californië wordt, is dan ook een kwestie die gevolgen kan hebben tot in Washington. Een van zijn of haar belangrijkste bevoegdheden is immers een vervanger kiezen voor een van de twee senatoren van de staat, als die ontslag nemen, voortijdig opstappen of overlijden.

Dat een dergelijk scenario zich het komende jaar zou voordoen, is niet geheel ondenkbaar. De Democratische Dianne Feinstein uit Californië is met haar 88 jaar namelijk de oudste senator van de VS. Herverkiesbaar is ze pas in 2024, maar mocht ze voor het zover is de Senaat verlaten, dan is het aan de gouverneur van Californië om een vervanger aan te wijzen. Als dat een Republikein wordt, zou dat betekenen dat de Democraten hun machtsoverwicht verliezen, en dat president Joe Biden vleugellam wordt gemaakt.