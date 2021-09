2024, wellicht de laatste kans voor Bart De Wever

Die laatste groep haalde het met iets meer dan 47% van de stemmen. Maar omdat de afspraak was dat de naam Volksunie zou verdwijnen, tenzij een van de erfgenamen meer dan de helft van alle stemmen haalde, wat dus niet het geval was, kreeg op 13 oktober 2001 – en dat is de eigenlijke verjaardag – de nieuwe partij de naam “Nieuw-Vlaamse Alliantie”, of afgekort, de N-VA. Mét koppelteken, dat trouwens geregeld verkeerd geplaatst wordt. Het moet dus tussen de eerste twee letters staan.

Bij de eerste verkiezingen waaraan de partij deelneemt, in 2003, is alleen de voorzitter Geert Bourgeois verkozen, maar dankzij het kartel met CD&V gaat een partij een bloeiende toekomst tegemoet. In twintig jaar tijd heeft de N-VA bijna onafgebroken in de Vlaamse regering gezeten, kreeg ze één beurt in de federale regering, en levert ze intussen 50 burgemeesters. Maar toegegeven, de grote droom, een autonoom Vlaanderen, die heeft ze nog niet kunnen realiseren. Vandaar dat Bart De Wever gisteren nog maar eens een afspraak maakte met de Vlaamse kiezer om hem in 2024 in staat te stellen een historisch akkoord te smeden met de Franstaligen. Wellicht de laatste kans voor De Wever.