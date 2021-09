Anonieme graven van zelfmoordterroristen Brussel en Parijs plots niet meer zo anoniem

Het was wel al bekend dat de drie zelfmoordterroristen Brahim Abdeslam, Bilal Hadfi, Chakib Akrouh, op een multireligieuze begraafplaats in Brussel begraven lagen. Maar die graven waren geanonimiseerd om elke vorm van macaber toerisme te vermijden. Brahim Abdeslam is de broer van Salah Abdeslam en blies zichzelf op in een van de cafés aan de Boulevard Voltaire. Bilal Hadfi deed hetzelfde aan het Stade de France en Chakib Akrouh tijdens een politierazzia in het Franse Saint-Denis.