Zijn je diamanten wel echt? Stad Antwerpen organiseert gratis kwaliteitscheck bij Juwelier Orsini

Als er een probleem is met je diamant, dan kan je met je aankoop en het attest van 'Checkpoint Diamond' teruggaan naar de handelaar. Wie bedrogen is bij zijn aankoop kan ook naar de politie stappen. Daar werkt een gespecialiseerd team dat de winkels in de diamantbuurt in de gaten houdt.

Wie een diamant of een bijzonder juweel in Antwerpen wil kopen, vindt tips alsook alle info over het controlepunt op de website van Visit Antwerpen.