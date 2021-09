Antwerpse politie arresteert 7 vermoedelijke bendeleden in onderzoek naar phishing

In oktober vorig jaar kon de lokale politie een zogenaamde geldezel onderscheppen. Hij moest het buitgemaakte geld van de fraudeurs doorstorten, die het op hun beurt zo snel mogelijk afhaalden. Het bracht de politie op het spoor van 14 bendeleden.

Na verschillende huiszoekingen, eerst in Nederland en begin deze maand ook in de Antwerpse regio, werden in totaal 7 mensen gearresteerd. Ze worden verdacht van phishing en meer specifiek "kluisrekeningfraude". Er werden ook verschillende zaken in beslag genomen die verder onderzocht zullen worden.

De politie roept nog op om waakzaam te zijn voor internetfraude. Banken vragen nooit om gegevens via de telefoon of via mail. Meer info over phishing vind je op de website van Febelfin.