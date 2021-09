Bedrijven willen tekort aan arbeidskrachten opvangen door meer opleidingen

HR-bedrijf ManpowerGroup bevroeg eind juli 520 Belgische werkgevers. De helft van hen is van plan extra personeel aan te werven tegen het eind van het jaar. Dat is opvallend veel, zegt ManpowerGroup, en het gevolg van de succesvolle vaccinatiecampagne en de versoepelingen die daarmee gepaard gaan.

De geslaagde aanpak van de coronacrisis geeft de ondernemers vertrouwen. Dat vertrouwen is er in de drie gewesten en in alle sectoren. De meest optimistische werkgevers vinden we in de sector ‘financiën, verzekering, vastgoed en diensten aan bedrijven'.

Maar er is een maar. De bedrijven mogen dan wel sterk geneigd zijn om aan te werven, er moeten ook arbeidskrachten beschikbaar zijn. En die zijn er op dit moment niet of toch veel te weinig. Het probleem van de arbeidskrapte is bekend.