Bouwvakkers mogen opnieuw in volle busjes naar de werf rijden. Tot nu moesten ze afstand kunnen houden, waardoor in de meeste busjes maar twee mensen konden plaatsnemen. De bouwsector vond de strenge regels niet eerlijk, omdat er op het openbaar vervoer bijvoorbeeld geen maximumcapaciteit is. Bekijk hierboven de reportage uit "Het journaal".