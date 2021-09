België maakt 2 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp in Afghanistan, Artsen Zonder Grenzen: "Veel zorgen over geld"

België maakt twee miljoen euro vrij voor humanitaire hulp in Afghanistan. "De afgelopen weken zagen we beelden van mensen die Afghanistan probeerden te ontvluchten. Maar het grootste deel van de Afghaanse bevolking is in het land gebleven. Zij beleven al jaren moeilijke tijden en dat lijkt er niet op te verbeteren. De bevolking in Afghanistan - in de eerste plaats meisjes en vrouwen - verdienen onze solidariteit", zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit).