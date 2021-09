België neemt afscheid van het onderzoeksschip Belgica, dat naar Oekraïne verhuist 

Ludwig Damman, de laatste commandant van het schip, nam vandaag ook afscheid van “zijn” schip, maar het was met een gerust gemoed. “Toen ik in april wegging, had ik meer pijn in het hart. Omdat er toen nog geen afgerond project was voor een overdracht naar een nieuwe eigenaar. Het was vreemd om iets waar je zo lang zo goed voor gezorgd hebt zomaar achter te laten. Nu ben ik gelukkig dat het schip kan worden overgedragen naar een organisatie die er het beste mee voor heeft”.

De Belgica gaat dus niet met pensioen. Integendeel, het schip mag meteen weer aan de slag. Tijdens de 8.600 km lange reis van Zeebrugge naar Odessa zullen Oekraïense wetenschappers meteen actief zijn.