Hevige bosbranden in het zuiden van Spanje: duizenden mensen op de vlucht

De branden ontstonden woensdagavond in de bergen van Sierra Bermeja. Zondagochtend wakkerde het vuur verder aan toen twee brandhaarden samensmolten. De regering van Andalusië evacueerde al verschillende dorpen, goed voor zo'n 2.000 inwoners in totaal. Ondertussen nadert het vuur populaire vakantieresorts aan de Costa Del Sol. Het is nog onduidelijk of er toeristen getroffen zijn.