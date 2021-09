Brand beschadigt grote bijenkorf in Haasdonk op domein Hof Ter Saksen

Zondagavond stond de grootste bijenkorf ter wereld in brand op het kasteeldomein Hof Ter Saksen in Haasdonk bij Beveren. De bijenkorf is een gebouw waarin je info vindt over het leven van de bijen. De binnenkant van de bijenkorf kon gered worden, maar het rieten omhulsel is stuk. Eind augustus brandde de orangerie van het kasteel ook al uit. Ze werd gebruikt als cafetaria door de vzw Hortus ter Saksen. De oorzaak was vermoedelijk een kortsluiting in de keuken.