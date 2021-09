Komt haar wens eindelijk uit? Zangeres Britney Spears gaat trouwen met vriend Sam Asghari

Vader Jamie Spears en een advocaat kregen als bewindvoerder de volledige zeggenschap over haar zakelijke en haar persoonlijke leven. Details over de inhoud zijn nooit bekendgemaakt, maar het ging en gaat over zeer veel aspecten van haar gezondheid, haar woonplaats en gezinsleven, haar carrière en haar financiële situatie.



Bijna 13 jaar later geldt dat bewindvoerderschap nog steeds. Sinds 2019 heeft Jamie Spears wel enkel nog zeggenschap over het financiële luik. Britney Spears probeert al jaren om via de rechtbank de zeggenschap over haar leven minstens deels terug te krijgen. Ze wil vooral dat haar vader uit zijn rol ontzet wordt.



In juni was Britney Spears voor het eerst telefonisch te horen tijdens een hoorzitting: "Hij (Jamie Spears, red) controleert mij 100.000 procent. Ik wil gewoon mijn leven terug." Ze vertelde onder meer dat ze graag wilde trouwen en een kind wilde, maar dat ze verplicht wordt om anticonceptie te gebruiken. Een maand later zei ze tijdens een nieuwe getuigenis dat ze haar vader wil aanklagen voor misbruik van bewindvoering.



Eind juli startte haar nieuwe advocaat een procedure om Jamie Spears te ontzetten uit zijn rol als bewindvoerder. Vorige week kwam de verrassende wending dat vader Spears zelf bij de rechtbank documenten had ingediend waarin hij verzoekt om het bewindvoerderschap volledig stop te zetten.