Brusselse Week van de Mobiliteit in het teken van de voetganger

Tijdens de Week van de Mobiliteit in Brussel wordt wandelen extra in de verf gezet, in de hoop zo wandelfans aan te trekken. Maar ook om duidelijk de maken dat wandelen complementair is met andere vervoersmiddelen. "Er is geen betere mobiliteit dan nabijheid", stelt mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). "Vandaag gebeurt 37 procent van alle verplaatsingen binnen Brussel al te voet, tegen 2030 moet dat 50 procent zijn. In een veilige, groene, toegankelijke stad heb je genoeg aan jezelf om onderweg te zijn", stelt ze.