Buren en natuurorganisaties dienen beroepschrift in tegen boskap UGent

"We willen dat de UGent dit verder bestudeert en denken graag mee over andere mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: we zijn absoluut niet tegen een nieuw studentenhuis, absoluut niet. Maar zet het gewoon elders. Je moet daar geen bos voor kappen. Dat is zo niet meer van deze tijd. De alternatieven zijn niet genoeg bekeken. We willen constructief zijn en met de UGent bekijken hoe het anders kan."

"Ondanks een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos en meerdere bezwaarschriften van buurtbewoners, keurde de provincie de omgevingsvergunning deze zomer goed. En ook het stadsbestuur heeft het project mee goedgekeurd, maar daar blijft het voorlopig stil", zegt Vanneste.

Vorige week reageerde de UGent, bij monde van rector Rik Van De Walle, dat een tekort aan betaalbare kamers de grote drijfveer is om het bos te kappen. Door het tekort aan koten is er een hoge druk op de woningmarkt in Gent. De universiteit vindt dat ze mee verantwoordelijk is om daar iets aan te doen. Dat is dan onder meer een nieuw studentenhuis bouwen. Op een duidelijke gevoelig liggende locatie wel.