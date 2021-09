Burgers beslissen: particulieren zullen zelf geen vuurwerk meer mogen afschieten in Lanaken

Maar dat wil niet zeggen dat er geen enkele vuurpijl meer zal worden afgeschoten in Lanaken. De gemeente zelf kan nog wel vuurwerk organiseren, maar alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij de start van het carnavalsseizoen. "Bij de start van het carnavalsseizoen op 11 november is het wel nog toegelaten. Dan moet een vuurwerk afsteken nog mogelijk zijn, een 5 à 10 minuten lang, in het centrum van Lanaken. Dat gebeurt in veilige omstandigheden en daar hebben de mensen ook geen problemen mee."

Wie toch nog op eigen houtje vuurwerk gaat afsteken, kan een GAS-boete krijgen.