Met een coronapas op café en restaurant? Deze Europese landen gingen Nederland voor

In Duitsland worden de coronaregels niet door de nationale bondsregering maar door de deelstaten afzonderlijk bepaald. Die deelstaten en nationale regering plegen echter geregeld overleg.

Tijdens dat overleg is een tijd geleden beslist om in heel Duitsland de 3G-regel toe te passen. Die houdt in dat je sinds 23 augustus moet aantonen dat je gevaccineerd, genezen of getest bent, als je binnen wil in bijvoorbeeld de horeca, bij de kapper en in het theater of een sportwedstrijd wil bijwonen. Buiten op een terrasje kan op veel plaatsen zonder bewijs. In gebieden met minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners in één week tijd mag men de 3G-regel laten varen.

Toch zijn er ook nu weer Duitse regio's die een eigen beleid voeren, zoals de stad Hamburg, die een deelstaat op zich vormt. Daar geldt niet de 3G- maar de 2G-regel. Alleen wie gevaccineerd of genezen is, mag de horeca binnen. Een negatieve test volstaat dus niet. Een iets strenger beleid dus. Ook in de hoofdstad Berlijn is dat het geval in het nachtleven.

Ook in Oostenrijk geldt de 3G-regel in de horeca. Daar moet je je ook registreren. Niet alleen in cafés en restaurants, maar bijvoorbeeld ook in hotels en sportcomplexen.