Covid Safe Ticket en mondmaskers niet verplicht tijdens WK wielrennen: "Rekenen wel op gezond verstand van publiek"

Er zijn officiële fanzones in elk van de vier gaststeden en in de WK-dorpen. Elke fanzone ligt aan het parcours, iedereen ziet er de renners dus voorbijrijden. Er zijn ook grote schermen geplaatst om de wedstrijd te volgen. In de fanzone op het Ladeuzeplein in Leuven staat een groot podium waar de wereldkampioenen een extra huldiging krijgen en waar de hele dag animatie is met presentatoren en DJ’s van MNM.