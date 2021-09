Enkel met coronapas op bezoek in het ziekenhuis? De meningen bij bezoekers zijn verdeeld

Jan Flament, CEO van het Ziekenhuis Geel, vindt het belangrijk om te voorkomen dat patiënten besmet raken met het coronavirus via bezoekers. “Als ziekenhuis weten wij niet wie er gevaccineerd is en daar hebben we het moeilijk mee. Op een dag komen hier heel veel mensen binnen in het ziekenhuis. Met een coronapas kunnen we de veiligheid van onze patiënten garanderen in al onze ziekenhuizen.”