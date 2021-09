Gökhan Girginol als bendelid in derde seizoen Undercover: “Omdat het allemaal louche figuren zijn.”

Rollen in grote series, zoals nu in "Undercover", krijgen veel publiciteit maar Gökhan is met nog honderd en één andere dingen bezig. Het nieuwe theatercollectief Traumafestival is zo’n project. Een eigen gezelschap om zelf de regie in handen te hebben, maar ook een manier om met de echte trauma’s van dit leven om te gaan. “We willen eerst aan onze eigen trauma’s werken en daarna ook aan onze collectieve trauma’s want die zijn er wel degelijk. En we willen dat doen via creativiteit en kunst, niet via politiek of wetenschap.”

De rode draad bij alle projecten en activiteiten van Gökhan is gezelschap, letterlijk. “Vele mensen denken dat ik een einzelgänger ben, maar niets is minder waar. Ik werk graag voor mensen, met mensen en door mensen.” En dat levert hem dan onvermijdelijk een stempel op als rolmodel voor andere jongere acteurs en creatievelingen, iets waar hij ook mee heeft geworsteld, zeker toen hij plots bekender werd door zijn rol in "Spitsbroers". “Het is een beetje buiten mijn bereik hoe ze mij zien. Het is ook geen betrachting om een rolmodel te zijn, maar als iemand me zo ziet dan ben ik wel verantwoordelijk voor wat ik doe en wat ik zeg. Ik ben dan ook verantwoordelijk om informatie te delen.”