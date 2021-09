In VK start eerste grootschalige klinische onderzoek van bloedtest voor meer dan 50 soorten kanker

Het gaat om de Galleri-bloedtest van de Amerikaanse biotechnologische firma Grail. Die test maakt gebruik van de nieuwste DNA-sequentietechnieken - massive parallel sequencing of next generation sequencing genaamd - om DNA-fragmenten in een bloedstaal op te sporen en DNA-methylering te identificeren. Verschillende patronen in die methylering worden in verband gebracht met bepaalde kankers, wat potentieel de vroege opsporing van kanker mogelijk zal maken en informatie zal geven over de oorsprong van de kanker.

De NHS zei dat men voor deze fase van het onderzoek 140.000 vrijwilligers tussen 50 en 79 jaar die geen symptomen hebben, wil recruteren in Engeland. Ze zullen geïdentificeerd worden aan de hand van de NHS-dossiers en uitgenodigd worden om deel te nemen aan het onderzoek. Ze zullen jaarlijks een bloedtest ondergaan gedurende 3 jaar.

Daarnaast zullen ook 25.000 people met mogelijke kankersymptomen een bloedtest aangeboden krijgen om hun diagnose te versnellen.

De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen 2023. Als die positief uitvallen, zou het onderzoek uitgebreid worden naar zo'n 1 miljoen deelnemers in de loop van 2024 en 2025.

In Engeland wordt momenteel zowat de helft van de kankergevallen gediagnosticeerd in stadium 1 of 2. Een van de doelstellingen in het langetermijnplan van de NHS is dat aandeel op te voeren tot 75 procent tegen 2028 en hierbij zou deze test een grote hulp kunnen zijn.