Winnaar van "The voice Belgique" Jérémie Makiese naar het Eurovisiesongfestival  

Jérémie Makiese werd begin dit jaar over de taalgrens bekend door zijn deelname aan de talentenjacht "The Voice Belgique". Hij won in april de finale onder begeleiding van artieste BJ Scott. BJ Scott was in het verleden ook al coach van Loïc Nottet en schreef mee aan zijn lied 'Rhythm inside' dat een vierde plaats haalde op het Eurovisiesongfestival van 2015.