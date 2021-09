Leuven breekt wereldrecord: "We wilden de diversiteit in de stad in de kijker zetten"

Tussen 10 uur ’s morgens en 5 uur in de namiddag verzamelden zoveel mogelijk nationaliteiten aan de Velodroom in Leuven, met succes. “Ik heb 10 minuten gefietst. Ik wou wel langer, maar de volgende persoon moest dan langer wachten”, zegt één van de deelneemsters uit Namibië. “In Leuven is het echt leuk met alle verschillende nationaliteiten”, zegt een fietsster uit Peru. “In Leuven zijn we gewoon om te fietsen, dus het ging vlot. In Peru is het meestal met de auto of met de bus."