Lil Nas X wint "video van het jaar" tijdens de MTV Video Music Awards, Justin Bieber is "artiest van het jaar"

Video van het jaar: Lil Nas X - "Montero (call me by your name)"

Beste rock: John Mayers - "Last train home"

Beste latin: Billie Eilish & Rosalía - "La vos a olvidar"

Beste choreografie: Harry Styles - "Treat people with kindness"

Beste cinematografie: Beyoncé, Blue Ivy, Saint Jhn, WizKid - "Brown skin girl"

Beste regie: Lil Nas X - "Montero (Call me by your name)"

Beste r&b: Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic - "Leave the door open"

Beste nieuwe artiest: Olivia Rodrigo

Beste alternatief: Machine Gun Kelly ft. blackbear - "My ex's best friend"

Beste samenwerking: Doja Cat ft. SZA - "Kiss me more"

Beste hiphop: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A - "Franchise"

Artiest van het jaar: Justin Bieber

Video for good: Billie Eilish - "Your power"

Beste pop: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon - "Peaches"

Song van het jaar: Olivia Rodrigo - "Drivers license"

Groep van het jaar: BTS

Beste doorbraaksong: Claire Rosinkranz - "Backyard boy"

Push performance of the year: Olivia Rodrigo - "Drivers license"

Best K-pop: BTS - "Butter"

Best art direction: Saweetie ft. Doja Cat - "Best friend"

Beste visuele effecten: Lil Nas X - "Montero (Call me by your name)"

Beste montage: Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic - "Leave the door open"