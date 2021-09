Linkse oppositie wint parlementsverkiezingen in Noorwegen, na acht jaar centrumrechts

In Noorwegen heeft de linkse oppositie de parlementsverkiezingen gewonnen. Uit de eerste prognoses blijkt dat de Arbeiderspartij de grootste is geworden, terwijl ook de andere linkse partijen het goed doen. De regerende conservatieve partij blijft steken op 20 procent. Centrumrechts was de voorbije acht jaar aan de macht in Noorwegen, waardoor het land een buitenbeentje was in Scandinavië.