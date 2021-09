Mag de bank je rekening blokkeren als je niet wil vertellen of je een politiek prominent persoon bent?

Griet kan bijna niet geloven wat haar overkomt. KBC vraagt haar om op een aantal vragen te antwoorden. Ze is verrast over deze vraag: “Bent u of is iemand van uw naasten een politiek prominent persoon?” Griet wenst daar niet op te antwoorden. Maar de KBC-medewerker houdt voet bij stuk: "Het is verplicht om die informatie door te geven." Griet blijft weigeren: “Ik wil informatie geven over mezelf als dat wettelijk verplicht is, maar niet over derden.“ KBC houdt vol: Griet moet ja of neen antwoorden, anders wordt haar rekening afgesloten.

In een mail aan Radio 2 bevestigt KBC dat ze die informatie moeten inwinnen. “Wat KBC vraagt aan deze klant kadert volledig binnen de wettelijke verplichtingen in verband met de anti-witwaspraktijken. Bij herhaaldelijke weigering van de klant om deze informatie door te geven kunnen we niet anders dan de rekening blokkeren.“