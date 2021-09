Pas geflitste autobestuurder neemt wraak en overplakt flitspaal in Leuven

De man kon één keer met de tape rond het flitstoestel gaan, maar werd dan betrapt door een patrouille van de Leuvense politie. "De man verklaarde aan de inspecteurs dat hij boos was omdat hij net geflitst werd", vertelt politiewoordvoerder Mathieu Caudron. "Uit verdere controle bleek ook dat de man, een dertiger, onder invloed was van drank en drugs. Hij moet zijn rijbewijs twee weken inleveren", aldus nog Caudron. Of hij ook extra vervolgd zal worden voor het overplakken van de flitspaal is nog niet duidelijk. Zijn wraakactie staat wel beschreven in het proces-verbaal.